Brasília tem 2.996.899 habitantes e é terceira maior capital do país

Emtoda a Ride-DF, são mais de 4 milhões de habitantes - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (28/8), as estimativas para população das unidades federativas e municípios do Brasil, e mostrou crescimento populacional no Distrito Federal. Levantamento mostra aumento de 0,47% do número de habitantes, chegando a 2.996.899.

Com o número, Brasília se mantém como a terceira capital mais populosa do país, atrás apenas de São Paulo (SP), com 11.904.961, e Rio de Janeiro (RJ), com 6.730.729. A taxa de crescimento do DF superou a dos dois primeiros colocados, que apresentaram 0,08% e 0,01%.

O levantamento aponta ainda que a Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno e do Distrito Federal (Ride-DF) é a quarta maior área metropolitana do Brasil. Com 4.769.389 habitantes, a Ride-DF fica atrás apenas das regiões metropolitanas de São Paulo (21.555.260), Rio de Janeiro (12.937.950) e Belo Horizonte (6.020.636).

Diferente das três primeiras, a Ride une municípios de diferentes estados. No caso do DF, compõem a região cidades goianas de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, além dos municípios mineiros de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí.

Embora faça uma projeção do número de habitantes, as estimativas não equivalem a um Censo Demográfico, levantamento feito a cada 10 anos. O objetivo das estimativas é servir de base para elaboração de políticas públicas e acompanhar a evolução populacional no período entre os censos.