Dupla que matou em série de assaltos em Ceilândia se conheceu horas antes

Permanecem internados os três homens esfaqueados, vítimas de uma onda de assaltos em Ceilândia, na madrugada dessa quarta-feira (27/8). Um idoso de 64 anos, morador de rua, e outro rapaz ainda não identificado morreram. Os autores do crime, Marcos Antônio e Jonathan Bruno Dias, foram presos.

Marcos Antônio foi detido pela PM nesta quinta-feira (28/8) e levado à delegacia para ser submetido a reconhecimento por parte das vítimas. Em depoimento, ele confessou os latrocínios consumados e tentados. Disse que conheceu Jonathan no meio da rua, em Ceilândia, ainda na quarta-feira. Os dois usaram drogas e combinaram cometer assaltos.

De acordo com o delegado-chefe da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), Ataliba Neto, o suspeito tentou desqualificar o crime para homicídio, uma vez que a pena, comparada a latrocínio, é menor. “Ele alegou que abordou as vítimas que supostamente estariam devendo drogas a ele, mas a versão não se sustenta”, frisou.

Ataque

Marcos confessou ter sido o responsável por desferir os golpes de faca nas vítimas. Veja abaixo a sequência dos ataques:

•00h00 às 2h: QNN 18 - vítima, um homem de 65 anos de idade, foi atacada com aproximadamente 15 golpes de faca e socorrida pelo SAMU.

•Por volta de 2h: EQNM 2/4 - vítima, um homem de 39 anos, foi esfaqueada durante uma tentativa de assalto.

•3h: QNN 02 - vítima, um homem de 24 anos, ferida com golpes no pescoço e abdômen após reagir a um roubo, segue internada no HRC.

•7h às 8h: QNN 12 - outra vítima foi atacada e morta; ainda não identificada.

•8h20: QNN 01, Ceilândia - vítima, um homem de 25 anos, foi abordada e esfaqueada na cabeça ao se negar a entregar dinheiro. Uma testemunha gritou por socorro e os agressores fugiram.

Ao longo desta tarde, os investigadores colhem o depoimento de mais pessoas que teriam sido roubadas pela dupla durante a madrugada.