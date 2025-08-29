Após 12 dias em cárcere privado no Guará, homem é libertado pela polícia

Van onde homem era mantido em cárcere privado no Guará - (crédito: PMDF)

Uma homem de 42 anos foi mantido em cárcere privado por 12 dias dentro de uma Kombi no Guará II. A vítima foi libertada na manhã de quinta-feira (28/8) pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Com lesões aparentes, o homem relatou que tinha sendo torturado para realizar saques bancários em favor do autor, que foi preso.

A polícia chegou ao veículo após receber uma denúncia de que um homem estaria coagido a sacar dinheiro em uma agência da Caixa Econômica, na QE 40. Com apoio da 4ª DP, diligências foram realizadas na residência do suspeito, onde foram localizadas substâncias entorpecentes. O autor responderá por cárcere privado, extorsão, tortura e tráfico de drogas.