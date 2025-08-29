Defensoria do DF oferece serviços gratuitos de saúde e apoio social

Dia da Mulher da Defensoria Pública do DF oferta serviços gratuitos exclusivos para mulheres toda primeira segunda-feira do mês - (crédito: Divulgação DPDF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) fará, na próxima segunda-feira (1º/9), a 27ª edição do projeto Dia da Mulher, que oferece serviços gratuitos voltados a mulheres em situação de vulnerabilidade. A ação acontece das 8h às 14h, no Nuclão da instituição, no Setor Comercial Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Entre os serviços oferecidos estão consultas com clínico geral, atendimentos de fisioterapia pélvica, apoio psicológico, orientações sobre benefícios do INSS e do BPC/Loas, além de oficinas de cartazes e espaços de reflexão. Também haverá auxílio para utilização do aplicativo Penhas, voltado à proteção de mulheres em situação de violência.

O projeto é feito mensalmente desde maio de 2023 e já soma mais de 46 mil atendimentos gratuitos. Segundo a Defensoria, a proposta é atuar de forma integrada, oferecendo desde atendimentos jurídicos especializados e encaminhamentos para a rede de proteção até atividades de saúde, bem-estar e capacitação.

Com a participação de instituições públicas e privadas, a iniciativa busca fortalecer o protagonismo feminino e ampliar o acesso a direitos. A Defensoria destaca que a ação contribui para romper ciclos de violência, exclusão e desigualdade.