Homem é preso após tentar matar padrasto da esposa no Itapoã - (crédito: Amanda Sales)

Um homem de 30 anos foi preso acusado de tentar matar o padrasto da esposa a facadas em um bar do Condomínio Del Lago I, no Itapoã. O crime ocorreu no último dia 9, após uma discussão familiar.

De acordo com as investigações da Polícia Civil (PCDF), a vítima conversava com a sogra, mãe da esposa do suspeito, quando foi surpreendida pelo agressor, que a atingiu no pescoço e nas costas com golpes de faca. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Regional do Paranoá, onde permanece em recuperação.

Testemunhos da família, incluindo o da esposa do acusado, ajudaram a esclarecer o caso. A polícia destacou que o suspeito já tinha histórico de violência doméstica. Com base nessas informações, a Justiça autorizou a prisão temporária, cumprida pela Operação Fúria Cega na última quarta-feira (27/8), conduzida pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

Durante o interrogatório, o acusado confessou o crime e disse ter perdido o controle durante a briga com o padrasto da esposa. Ele vai responder por tentativa de homicídio e segue detido na Divisão de Controle e Custódia de Presos da PCDF.