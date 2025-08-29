Parceria inédita amplia proteção digital de crianças e adolescentes no DF

O Distrito Federal passa a contar com um programa inédito de proteção digital para crianças e adolescentes. A iniciativa nasce de uma parceria firmada entre a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e a organização internacional ChildFund, referência em defesa de direitos da infância em mais de 70 países.

O acordo une o Letramento Antipedofilia, projeto da Sejus, às ações globais do ChildFund voltadas à segurança on-line, resultando em uma frente pioneira de prevenção e enfrentamento da violência digital. O modelo será replicado em outros estados brasileiros e pode até inspirar países onde a entidade atua.

A proposta combina capacitação de profissionais da rede de proteção, como conselheiros tutelares e professores, com cursos on-line para famílias, além da construção de uma política distrital específica de segurança digital. O objetivo é oferecer ferramentas práticas para identificar riscos, proteger crianças e enfrentar casos de pedofilia e outras formas de violência na internet.

O memorando assinado terá duração inicial de 12 meses e já prevê nove encontros mensais de formação, a partir de setembro, com a rede de proteção do DF.