Condomínio ilegal às margens da EPTG tem construções interrompidas

Operação da Secretaria DF Legal apreendeu materiais de construção e deteve responsáveis por desmatamento em área de preservação permanente próximo ao Córrego Vicente Pires

Condomínio ilegal às margens da EPTG tem construções interrompidas em operação da DF Legal - (crédito: DF Legal )
Condomínio ilegal às margens da EPTG tem construções interrompidas em operação da DF Legal - (crédito: DF Legal )

A Secretaria DF Legal realizou, nesta sexta-feira (29/8), uma operação para apreender materiais e frear construções irregulares em um condomínio que avançava sobre uma Área de Preservação Permanente (APP), às margens da EPTG, próximo ao Córrego Vicente Pires.

Segundo a secretaria, o condomínio está em fase inicial de construção. Durante a ação, quatro caminhões carregados com materiais diversos, como sacos de cimento, ferragens, tábuas de madeira e tijolos, foram apreendidos e levados para o depósito da DF Legal.

O condutor de uma retroescavadeira que realizava o desmatamento da área e o proprietário do equipamento foram detidos e encaminhados à Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema/Cepema), para prestarem depoimento, devido à importância ambiental da região.

A DF Legal informou que, considerando a necessidade de desobstruir a área pública, retornará ao local em uma nova data para realizar a demolição das construções irregulares.

 

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 29/08/2025 19:01
