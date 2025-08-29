Condomínio ilegal às margens da EPTG tem construções interrompidas em operação da DF Legal - (crédito: DF Legal )

A Secretaria DF Legal realizou, nesta sexta-feira (29/8), uma operação para apreender materiais e frear construções irregulares em um condomínio que avançava sobre uma Área de Preservação Permanente (APP), às margens da EPTG, próximo ao Córrego Vicente Pires.

Segundo a secretaria, o condomínio está em fase inicial de construção. Durante a ação, quatro caminhões carregados com materiais diversos, como sacos de cimento, ferragens, tábuas de madeira e tijolos, foram apreendidos e levados para o depósito da DF Legal.









O condutor de uma retroescavadeira que realizava o desmatamento da área e o proprietário do equipamento foram detidos e encaminhados à Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema/Cepema), para prestarem depoimento, devido à importância ambiental da região.

A DF Legal informou que, considerando a necessidade de desobstruir a área pública, retornará ao local em uma nova data para realizar a demolição das construções irregulares.