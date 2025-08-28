Após série de latrocínios, autor roubou carro de idoso em Ceilândia - (crédito: Material cedido ao Correio )

Depois de matar duas pessoas e ferir outras três numa onda de assaltos em Ceilândia, na madrugada desta quarta-feira (27/8), Marcos Antônio Moreira de Jesus, 27 anos, teria cometido outro roubo, na tarde do mesmo dia, quando usou uma faca para assaltar um idoso de 83 anos e levar o carro dele, um Fiat Uno.

Marcos foi detido pela PM e levado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Após ser identificado, a polícia pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi decretada nesta quinta-feira (28/8).

Segundo as investigações, Marcos agiu com a ajuda de Jonathan Bruno. De acordo com o delegado-chefe da 15ª DP, Ataliba Neto, ele confessou a participação, mas tentou desqualificar parte das condutas, alegando que estava sob efeito de drogas (roupinol) e que as ações seriam “acertos de contas” ligados ao tráfico. “Durante o interrogatório, ele confirmou o envolvimento de Jonathan, mas afirmou que ele 'deu apenas apoio moral' e vigiou o entorno das ações criminosas”, relatou.

Marcos foi indiciado por dois crimes de latrocínio e três tentativas, cujas penas somadas podem chegar a 120 anos de reclusão, além do crime de roubo majorado, pelo emprego de arma branca, cuja pena pode alcançar até 15 anos de prisão.