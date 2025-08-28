InícioCidades DF
Barbárie

Após série de latrocínios, autor roubou carro de idoso em Ceilândia

Investigações apontam que Marcos Antônio agiu com a ajuda de Jonathan Bruno. De acordo com o delegado-chefe da 15ª DP, Ataliba Neto, ele confessou a participação, mas tentou desqualificar parte das condutas, alegando que estava sob efeito de drogas

Após série de latrocínios, autor roubou carro de idoso em Ceilândia - (crédito: Material cedido ao Correio )
Após série de latrocínios, autor roubou carro de idoso em Ceilândia - (crédito: Material cedido ao Correio )

Depois de matar duas pessoas e ferir outras três numa onda de assaltos em Ceilândia, na madrugada desta quarta-feira (27/8), Marcos Antônio Moreira de Jesus, 27 anos, teria cometido outro roubo, na tarde do mesmo dia, quando usou uma faca para assaltar um idoso de 83 anos e levar o carro dele, um Fiat Uno.

Marcos foi detido pela PM e levado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Após ser identificado, a polícia pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi decretada nesta quinta-feira (28/8). 

Segundo as investigações, Marcos agiu com a ajuda de Jonathan Bruno. De acordo com o delegado-chefe da 15ª DP, Ataliba Neto, ele confessou a participação, mas tentou desqualificar parte das condutas, alegando que estava sob efeito de drogas (roupinol) e que as ações seriam “acertos de contas” ligados ao tráfico. “Durante o interrogatório, ele confirmou o envolvimento de Jonathan, mas afirmou que ele 'deu apenas apoio moral' e vigiou o entorno das ações criminosas”, relatou.

Marcos foi indiciado por dois crimes de latrocínio e três tentativas, cujas penas somadas podem chegar a 120 anos de reclusão, além do crime de roubo majorado, pelo emprego de arma branca, cuja pena pode alcançar até 15 anos de prisão.  

Saiba Mais

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 28/08/2025 19:45
x