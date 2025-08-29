Segurança será reforçada durante julgamento de Bolsonaro e 7 de setembro

Na Praça dos Três Poderes, haverá monitoramento contínuo com drones equipados com câmeras térmicas, que permitem varreduras diurnas e noturnas - (crédito: Arquivo)

A partir da terça-feira (02/9), durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), e nas comemorações do Dia da Independência, no 7 de Setembro, a segurança em Brasília será reforçada por meio de operação integrada entre a Polícia Judicial do STF e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

De acordo com a SSP/DF, na Praça dos Três Poderes, haverá monitoramento contínuo com drones equipados com câmeras térmicas, que permitem varreduras diurnas e noturnas, com atenção às vias de acesso, como S1 e S2.

Abordagens e revistas de mochilas poderão ser realizadas em situações suspeitas, seguindo a decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções. Até o momento, não há sinais de manifestações relacionadas ao julgamento.

União dos órgãos de segurança

A partir de 1º de setembro, será instalada, na sede da SSP/DF, uma Célula Presencial Integrada de Inteligência, reunindo órgãos de segurança locais e nacionais. A unidade vai monitorar redes sociais e identificar movimentações suspeitas, visando agilizar a troca de informações e a resposta a possíveis ocorrências.

Para o 7 de Setembro, a Esplanada dos Ministérios será interditada a partir das 23h do dia 6, com possibilidade de antecipação. No dia do desfile, o acesso ao público será liberado a partir das 6h, com pontos de revista instalados. Estão proibidas armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas grandes, barracas e drones sem autorização. O Comando Móvel da Polícia Militar estará no local para apoiar a operação.

