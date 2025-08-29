Polícia Civil investiga quadrilha especializada em fraudes bancárias

Ele e uma mulher são apontados como responsáveis pelo desvio de cerca de R$ 100 mil de uma instituição financeira - (crédito: Divulgação/PDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou nova fase de uma operação que investiga uma quadrilha especializada em fraudes bancárias e esquemas de lavagem de dinheiro. Nesta etapa foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços, em Taguatinga, ligados a uma suspeita de envolvimento com o grupo.

A operação é um desdobramento de uma investigação anterior, que resultou na prisão de um ex-soldado do Exército Brasileiro. Ele e uma mulher são apontados como responsáveis pelo desvio de cerca de R$ 100 mil de uma instituição financeira. Segundo a PCDF, o ex-militar, que serviu no 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, confessou que receberia uma comissão pela participação no crime.

As investigações mostraram que o valor desviado era imediatamente transferido para contas de "laranjas" ou "testas de ferro", que cediam seus dados bancários para dificultar o rastreamento do dinheiro. Essa tática, cada vez mais comum, facilita a lavagem de dinheiro e alimenta os esquemas criminosos.

O objetivo da ação foi apreender documentos, eletrônicos, mídias e valores em espécie que possam ajudar a esclarecer a extensão do esquema e identificar outros envolvidos. O material coletado será submetido à perícia para a coleta de novas provas.