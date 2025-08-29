InícioCidades DF
Chuva no início da noite desta sexta-feira (29/8) surpreende brasilienses

Moradores de algumas regiões do DF relataram chuvas passageiras. Em Samambaia, a força da água provocou queda de energia

Chuva surpresa atingiu Samambaia - (crédito: Foto; Material cedido ao Correio)
O fim de agosto foi marcado por uma chuva inesperada em algumas regiões do Distrito Federal (DF). Nesta sexta-feira (29/8), moradores registraram imagens da forte precipitação em diferentes pontos da capital. Em destaque no vídeo, Samambaia enfrentou mudança intensa no clima, que provocou a queda de energia na cidade. A água também caiu no Gama, Sol Nascente, P.Sul e Arniqueira.

Veja o vídeo:

O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) Olívio Bahia explicou o motivo da chuva surpresa. "Tivemos um incremento da umidade na atmosfera durante a tarde. Isso, combinado a temperatura alta conseguiu, mesmo de forma pontual, provocar alguma chuva", afirma. 

Segundo Olívio, as ocorrência de chuva em agosto são pontuais. "A média de chuva para o mês de agosto é de 16.3 mm. Nada que abasteça o solo ou o reservatórios, mas alivia o calor", finaliza.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 29/08/2025 21:43
x