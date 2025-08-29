Julgamento de Adriana Villela será retomado nesta terça-feira (02/9)

02/10/2019. CrÃ©dito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. BrasÃ­lia - DF. Cidades. Crime da 113 Sul: julgamento de Adriana Villela. Acusada de participaÃ§Ã£o no assassinato dos prÃ³prios pais, JosÃ© Guilherme Villela, 73 anos, ministro aposentado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e a advogada Maria - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press.)

O julgamento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) referente ao recurso especial da arquiteta Adriana Villela, condenada a 61 anos e três meses de prisão pelo assassinato dos pais e da empregada, no chamado Crime da 113 Sul, está marcado para ocorrer na próxima terça-feira (02/9). No momento, o placar do julgamento está empatado e a defesa da arquiteta pede a anulação do júri popular que lhe condenou.

O processo está em fase de julgamento desde 11 de março deste ano, quando o ministro-relator do caso, Rogério Schietti Cruz, votou pela manutenção da decisão que condenou Adriana Villela. Em 5 de agosto, o ministro Sebastião Reis Júnior proferiu voto favorável ao recurso, dando um voto contrário ao do ministro-relator e concordando que houve cerceamento de defesa.

Neste dia, no entanto, a sessão foi suspensa após o ministro Og Fernandes pedir vista, para estudar o caso com mais afinco.

Na sessão de 2 de setembro, está prevista a leitura dos votos dos ministros Antônio Saldanha, Og Fernandes e do desembargador Otávio de Almeida Toledo.