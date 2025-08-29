InícioCidades DF
JUSTIÇA

Julgamento de Adriana Villela será retomado nesta terça-feira (02/9)

Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) retoma análise do recurso de Adriana Villela, condenada pelo Crime da 113 Sul. Julgamento está empatado e deve ser definido nesta terça-feira (2/9)

02/10/2019. CrÃ©dito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. BrasÃ­lia - DF. Cidades. Crime da 113 Sul: julgamento de Adriana Villela. Acusada de participaÃ§Ã£o no assassinato dos prÃ³prios pais, JosÃ© Guilherme Villela, 73 anos, ministro aposentado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e a advogada Maria - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press.)
02/10/2019. CrÃ©dito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. BrasÃ­lia - DF. Cidades. Crime da 113 Sul: julgamento de Adriana Villela. Acusada de participaÃ§Ã£o no assassinato dos prÃ³prios pais, JosÃ© Guilherme Villela, 73 anos, ministro aposentado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e a advogada Maria - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press.)

O julgamento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) referente ao recurso especial da arquiteta Adriana Villela, condenada a 61 anos e três meses de prisão pelo assassinato dos pais e da empregada, no chamado Crime da 113 Sul, está marcado para ocorrer na próxima terça-feira (02/9). No momento, o placar do julgamento está empatado e a defesa da arquiteta pede a anulação do júri popular que lhe condenou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O processo está em fase de julgamento desde 11 de março deste ano, quando o ministro-relator do caso, Rogério Schietti Cruz, votou pela manutenção da decisão que condenou Adriana Villela. Em 5 de agosto, o ministro Sebastião Reis Júnior proferiu voto favorável ao recurso, dando um voto contrário ao do ministro-relator e concordando que houve cerceamento de defesa. 

Neste dia, no entanto, a sessão foi suspensa após o ministro Og Fernandes pedir vista, para estudar o caso com mais afinco.

Na sessão de 2 de setembro, está prevista a leitura dos votos dos ministros Antônio Saldanha, Og Fernandes e do desembargador Otávio de Almeida Toledo.

Saiba Mais

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 29/08/2025 21:15
x