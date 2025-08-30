Adolescente provoca incêndio em unidade socioeducativa em Taguatinga

Foto de um dos quartos atingidos pelas chamas - (crédito: Foto: Material cedido ao Correio)

Um adolescente, que teve a identidade preservada, ateou fogo em uma unidade socioeducativa de regime semiaberto em Taguatinga. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações obtidas pelo Correio, o adolescente estava em adaptação no local. Após atear fogo nos dormitórios, 2, 3 e 4, ele pulou o muro do local e fugiu. Posteriormente, ele foi capturado e encaminhando para uma delegacia da Polícia Civil (PCDF) para maiores explicações.

O incêndio não feriu ninguém, tendo resultado apenas em danos materiais. As chamas foram controladas por equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). Os outros internos foram liberados para passar o fim de semana em casa.