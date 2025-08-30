Sábado terá máxima de 29 °C e umidade do ar pode chegar a 20%

Temperatura pode chegar aos 29° e a umidade deve ficar próxima aos 20% - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O sábado (30/8) no Distrito Federal será mais um dia quente e seco. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros irão variar entre 16 °C, no início do dia, e podem chegar a 29 °C no período da tarde. A umidade relativa do ar começa em torno de 70%, mas pode chegar a apenas 20% nas horas mais quentes.

O predomínio será de sol, com poucas nuvens ao longo do dia. A previsão indica que o fim de semana seguirá em condições semelhantes, com mínimas de 12 °C a 13 °C e máximas em torno de 30 °C.