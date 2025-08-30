Esplanada dos Ministérios recebe ensaio para desfile de 7 de setembro

Os ensaios fazem parte dos preparativos para o desfile no próximo sábado (7/9) - (crédito: Davi Cruz/Divulgação)

A Esplanada dos Ministérios foi palco do ensaio geral para o desfile cívico-militar do Dia da Independência, que será realizado no próximo sábado (7/9). A movimentação reuniu militares, bandas e veículos oficiais, além de turistas e curiosos que aproveitaram o momento para acompanhar a preparação dos oficiais, na manhã deste sábado (30/8).

De um lado da via, estruturas de arquibancadas, do outro, o palanque que receberá autoridades nacionais e estrangeiras, incluindo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para garantir a segurança da operação, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) interditou o trânsito na região desde as primeiras horas do dia, com bloqueios, desvios e reforço no policiamento. As medidas afetaram as vias S1 e N1 e o acesso a pontos como a Catedral, o Itamaraty e o Palácio da Justiça.

Durante o ensaio, visitantes se surpreenderam com a preparação dos militares para o evento. O professor, Vinícius Mareto, de 41 anos, contou que não havia planejado assistir à atividade. “Na verdade, vim para acompanhar uma competição de vôlei. Aproveitamos para passear pela Esplanada e demos de cara com o ensaio. Foi uma surpresa muito bacana. Com certeza será uma festa linda”, disse ao Correio.

O planejador de manutenção, Luiz Felipe Lopes, 27, veio do Pará para participar de um evento na capital e também se encantou com a movimentação. “Na nossa região, não é comum ter esse tipo de desfile. Foi legal presenciar de perto, algo novo para mim e para minha família. Está sendo uma experiência diferente aqui em Brasília”, afirmou.