Homem é preso após matar a própria mãe em Ceilândia

Um homem que roubou e atropelou a própria mãe foi preso na manhã deste sábado (30/08). Ângelo Franco, de 22 anos, é acusado de agredir, roubar e atropelar Cláudia Regina Costa Guerreiro, 56, em Ceilândia. Segundo informações apuradas pelo Correio, o homem queria pegar o celular da mulher para realizar uma transferência via Pix a fim de comprar drogas. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (29/08), por volta das 18h30, na VC 311, Chácara 98A do Sol Nascente. Segundo testemunhas, após pegar o celular, Ângelo saiu de casa com o carro da mãe. Cláudia se pôs à frente do carro para evitar a saída do filho e uma nova discussão se iniciou.

Com a negativa da mãe de sair da frente do veículo, Ângelo a atropelou. Cláudia chegou a ser arrastada por cerca de 50 metros antes de cair na pista. Vizinhos que presenciaram o ocorrido ligaram para a emergência. Cláudia chegou a ser atendida e foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia. Entretanto, devido às múltiplas fraturas, foi a óbito horas depois.

Prisão

Após fugir da cena do crime, Ângelo abandonou o carro na QNN 2. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), populares informaram que ele tinha se escondido próximo a uma igreja na QNN 1/3 da cidade. Com essa informação, o 8° Batalhão da PMDF localizou o suspeito e realizou sua captura. Com indicação do homem, as equipes policiais também encontraram o carro utilizado no crime, que, no momento da captura, ainda tinha vestígios de sangue.

Tanto Ângelo quanto o carro foram encaminhados à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM II), que está responsável pela investigação do caso.