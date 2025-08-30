InícioCidades DF
Evento católico reúne 70 mil fiéis na capital para 19 hora de oração ininterruptas

O Desperta Brasil reúne fiéis no Estádio Mané Garrincha com muita fé, oração e música católica, marcado pela expectativa do público pelo show do frei Gilson

Entoando músicas católicas, frei Gilson emocionou o público que compareceu ao Desperta Brasil - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Entoando músicas católicas, frei Gilson emocionou o público que compareceu ao Desperta Brasil - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Estádio Mané Garrincha recebe neste final de semana, (30 e 31/8) o Desperta Brasil, um evento católico que irá reunir mais de 70 mil fieis para 19 horas ininterruptas de fé e adoração. Com pregações inspiradoras, momentos intensos de oração no Espírito Santo, a celebração da Santa Missa, o Santo Rosário às 4h da manhã e mais de dez apresentações de música católica, o objetivo é marcar o país por meio de um grande ato de unidade e devoção.

Entre as atrações, estão confirmados: Cardeal Dom Paulo César, da Arquidiocese de Brasília; Dom Devair Araújo; Dom José Falcão; Frei Gilson;  Pe. Adriano Zandoná;  Pe. Marcelo Rossi; Pe. Roger Luiz; Pe. Carlos Alexandre; Pe. Edimilson; Pe. Ailton; Pe. Chrystian Shankar;  Moisés Shalom;  Adoração e Vida; Missionário Shalom; Roberto Tannus; Irmã Kelly Patrícia;  Irmã Maria Raquel; Flávio Vitor; Eliana Ribeiro; Colo de Deus; Fraternidade São João Paulo II, Moisés Rocha, entre outros.

Demonstrando a força do encontro, a família Freitas percorre 976 km, de Presidente Prudente-SP até a capital federal, para participar do evento. Miguel Freitas, de 17 anos, filho de Daniel e Ana Renata, traz consigo a namorada, Ana Beatriz Zampieri, de 16 anos, para viverem juntos esse momento de fé. Segundo Miguel, a vivência religiosa sempre faz parte da relação dos dois. 

A família Freitas percorreu 976 km, de Presidente Prudente até a capital federal, para participar do evento
A família Freitas percorreu 976 km, de Presidente Prudente até a capital federal, para participar do evento (foto: Maria Eduarda Lavocat)

Durante a produção da reportagem, ao serem questionados sobre o momento mais aguardado do encontro, os fiéis são unânimes: o show do frei Gilson. Para a alegria do público, a espera foi encurtada quando o sacerdote fez uma aparição surpresa no meio da tarde, presenteando a multidão com uma breve apresentação antes do horário marcado.

A aposentada Magali Malagó, de 60 anos, relata que a chegada do frei foi emocionante, mas ressalta que o momento mais especial ainda está por vir: o Santo Rosário da madrugada com o sacerdote, do qual está ansiosa para participar.

Magali Malagó, de 60 anos, relatou que a chegada do frei foi emocionante
Magali Malagó, de 60 anos, relatou que a chegada do frei foi emocionante (foto: Maria Eduarda Lavocat)

Mãe e filha, Abelina Guedes, de 48 anos, e Rafaela Analice, de 14, participam juntas do encontro para viver um momento especial de adoração e aguardam ansiosas pelo show do frei Gilson. As duas afirmam que pretendem permanecer no local até o encerramento, previsto para às 8h. 

Mãe e filha, Abelina Guedes, de 48 anos, e Rafaela Analice, de 14, participaram juntas do encontro
Mãe e filha, Abelina Guedes, de 48 anos, e Rafaela Analice, de 14, participaram juntas do encontro (foto: Maria Eduarda Lavocat)

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 30/08/2025 22:35
x