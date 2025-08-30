Evento católico reúne 70 mil fiéis na capital para 19 hora de oração ininterruptas

O Estádio Mané Garrincha recebe neste final de semana, (30 e 31/8) o Desperta Brasil, um evento católico que irá reunir mais de 70 mil fieis para 19 horas ininterruptas de fé e adoração. Com pregações inspiradoras, momentos intensos de oração no Espírito Santo, a celebração da Santa Missa, o Santo Rosário às 4h da manhã e mais de dez apresentações de música católica, o objetivo é marcar o país por meio de um grande ato de unidade e devoção.

Entre as atrações, estão confirmados: Cardeal Dom Paulo César, da Arquidiocese de Brasília; Dom Devair Araújo; Dom José Falcão; Frei Gilson; Pe. Adriano Zandoná; Pe. Marcelo Rossi; Pe. Roger Luiz; Pe. Carlos Alexandre; Pe. Edimilson; Pe. Ailton; Pe. Chrystian Shankar; Moisés Shalom; Adoração e Vida; Missionário Shalom; Roberto Tannus; Irmã Kelly Patrícia; Irmã Maria Raquel; Flávio Vitor; Eliana Ribeiro; Colo de Deus; Fraternidade São João Paulo II, Moisés Rocha, entre outros.

Apresentação de padre Patrick Fernandes chega à Brasília no Teatro Caesb

Homem é detido após ameaçar explodir mochila na Praça dos Três Poderes

Demonstrando a força do encontro, a família Freitas percorre 976 km, de Presidente Prudente-SP até a capital federal, para participar do evento. Miguel Freitas, de 17 anos, filho de Daniel e Ana Renata, traz consigo a namorada, Ana Beatriz Zampieri, de 16 anos, para viverem juntos esse momento de fé. Segundo Miguel, a vivência religiosa sempre faz parte da relação dos dois.

A família Freitas percorreu 976 km, de Presidente Prudente até a capital federal, para participar do evento (foto: Maria Eduarda Lavocat)

Ainda dá tempo: Arraiá fora de época aquece o sábado com solidariedade

Durante a produção da reportagem, ao serem questionados sobre o momento mais aguardado do encontro, os fiéis são unânimes: o show do frei Gilson. Para a alegria do público, a espera foi encurtada quando o sacerdote fez uma aparição surpresa no meio da tarde, presenteando a multidão com uma breve apresentação antes do horário marcado.

Homem é preso após matar a própria mãe em Ceilândia

Adolescente provoca incêndio em unidade socioeducativa em Taguatinga

A aposentada Magali Malagó, de 60 anos, relata que a chegada do frei foi emocionante, mas ressalta que o momento mais especial ainda está por vir: o Santo Rosário da madrugada com o sacerdote, do qual está ansiosa para participar.

Magali Malagó, de 60 anos, relatou que a chegada do frei foi emocionante (foto: Maria Eduarda Lavocat)

Esplanada dos Ministérios recebe ensaio para desfile de 7 de setembro

Mãe e filha, Abelina Guedes, de 48 anos, e Rafaela Analice, de 14, participam juntas do encontro para viver um momento especial de adoração e aguardam ansiosas pelo show do frei Gilson. As duas afirmam que pretendem permanecer no local até o encerramento, previsto para às 8h.

Mãe e filha, Abelina Guedes, de 48 anos, e Rafaela Analice, de 14, participaram juntas do encontro (foto: Maria Eduarda Lavocat)





