Incêndio em clínica: instituto Liberte-se faz pronunciamento após tragédia

Incêndio em casa de recuperação de dependentes químicos deixa cinco mortos. O incêndio começou perto das 3h da manhã na área rural do Boqueirão, região do Paranoá. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A direção do Instituto Terapêutico Liberte-se lamentou o incêndio ocorrido em suas dependências na madrugada deste domingo (31/8), que resultou em cinco mortes. Em nota oficial, a instituição manifestou solidariedade às famílias e amigos das vítimas e garantiu que está colaborando com as autoridades para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

“Lamentamos profundamente o trágico incêndio ocorrido em nossas dependências na madrugada deste domingo (31), que resultou em perdas irreparáveis. Manifestamos nossa solidariedade e consternação às famílias e amigos das vítimas, compartilhando a dor deste momento de imensa tristeza", informou.

A clínica declarou que está em contato com as autoridades competentes e se coloca a disposição para colaborar com as investigações. "Fornecendo todas as informações necessárias para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e com a apuração rigorosa dos fatos", ressaltou.

Tragédia

O incêndio atingiu a Comunidade Terapêutica Liberte-se, no Paranoá, dedicada à recuperação de dependentes químicos. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as chamas se espalharam rapidamente por diversos cômodos, e colunas de fogo podiam ser vistas saindo do telhado.

Cinco corpos foram encontrados sem vida dentro do imóvel. Outras 11 pessoas, com idades entre 21 e 55 anos, receberam atendimento por intoxicação causada pela inalação de fumaça e foram levadas a hospitais da região. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestou apoio e encaminhou uma vítima em estado mais grave.

As causas do incêndio permanecem desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.