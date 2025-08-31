InícioCidades DF
CRIME

Dupla é presa por tráfico de drogas e receptação em Ceilândia

Foram apreendidos dois celulares e oito porções de crack embaladas para a venda

PMDF prende dois homens por tráfico de drogas e receptação em Ceilândia - (crédito: PMDF/Divulgação)
Dois homens foram presos em flagrantes pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, neste domingo (31/8). A prisão ocorreu em patrulhamento do 8º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que abordou um homem, suspeito de comercializar entorpecentes. Com ele, foram encontradas oito porções de crack embaladas para a venda, além de um aparelho celular de procedência não comprovada.

No desenrolar da ocorrência, outro indivíduo, também foi detido pelos policiais militares. Ele portava um telefone celular com sinais de adulteração e restrição de roubo, configurando o crime de receptação.

Ao todo, foram apreendidos dois celulares e as substâncias entorpecentes. Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia.

