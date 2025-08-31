Internos da casa de reabilitação ajudaram a salvar os colegas do incêndio

Luís Nascimento, interno de 57 anos, conta que perto das 2h da manhã começou a ouvir gritos. "Pensamos que era briga, revolução mas era o início do incêndio", comenta - (crédito: Ed Alves / CB / DA Press)

Na madrugada deste domingo (31/8), o Instituto Terapêutico Liberte-se, na área rural do Paranoá, passou por um incêndio em uma das casas da propriedade. No local, cinco homens morreram e onze pessoas foram levadas ao hospital por conta da inalação de fumaça.

Um interno de 57 anos conta que perto das duas horas da manhã começou a ouvir gritos. "Pensamos que era briga, mas era o início do incêndio", comenta. "Estavam todos pedindo socorro, trancados e não tinha extintor, nem saida de emergência", relata. Ele conta que conseguiu salvar seis pessoas pela janela e que foi preciso entornar as grades.

Ele acredita que o fogo começou na sala, que fica no centro do imóvel, impossibilitando a saída de alguns já que o fogo se espalhou rapidamente. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas.

Outro interno de 24 anos, está bem abalado e também foi acordado com os gritos dos amigos. "Tinha alguns desmaiados, começamos a quebrar uma janela e tiramos um por um, mas não conseguimos salvar todos", relata. O local está interditado pela perícia e os internos irão passar a noite na casa de familiares.

Incêndio em casa de dependentes químicos tem 5 mortos e 11 pessoas atendidas (foto: Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/CBMDF)