Clínica que pegou fogo no Paranoá funcionava sem licenciamento

A Comunidade Terapêutica Liberte-se, clínica de reabilitação que pegou fogo na madrugada de domingo (30/8), funcionava sem licenciamento. A informação é da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal). De acordo com o órgão, há um CNPJ registrado em nome do estabelecimento, mas o endereço era de outro local, próximo ao que pegou fogo.

Segundo a DF Legal, foi feita uma fiscalização na Liberte-se no ano passado e todas as licenças necessárias estavam dentro da validade, mas o endereço era outro. Ainda assim, a validade do licenciamento do local venceu em julho.

O incêndio deixou cinco mortos e 11 feridos. As vítimas fatais são Darley Fernandes de Carvalho, José Augusto, Lindemberg Nunes Pinho, Daniel Antunes e João Pedro Santos. Em nota, a direção do Instituto Terapêutico Liberte-se lamentou o incêndio e manifestou solidariedade às famílias e amigos das vítimas, além de garantir que está colaborando com as autoridades para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

“Lamentamos profundamente o trágico incêndio ocorrido em nossas dependências na madrugada deste domingo, que resultou em perdas irreparáveis. Manifestamos nossa solidariedade e consternação às famílias e amigos das vítimas, compartilhando a dor deste momento de imensa tristeza.”

A clínica reforçou que está em contato com as autoridades para colaborar com as investigações “fornecendo todas as informações necessárias para esclarecer as circunstâncias do ocorrido". "Reiteramos nosso compromisso com a transparência e com a apuração rigorosa dos fatos."