Após incêndio que deixou 5 mortos, clínica no Paranoá é alvo de fiscalização

Após o incêndio que deixou cinco mortos e 11 feridos na Comunidade Terapêutica Liberte-se, no Boqueirão, área rural do Paranoá, o funcionamento da unidade passou a ser alvo de questionamentos. Pela manhã desta segunda-feira (1º/9), equipes da Vigilância Sanitária estiveram no local para fiscalização. Nenhum responsável pela instituição se pronunciou, apenas afirmaram que todos os internos já haviam sido retirados, seja para a casa de familiares, seja para outras clínicas.

Em nota, a Secretaria DF Legal informou que a Liberte-se possuía licenciamento para funcionar na Chácara 470 desde 2022, mas o incêndio ocorreu na Chácara 420, endereço não previsto na autorização. O órgão destacou ainda que a licença vinculada ao CNPJ venceu no mês passado, deixando a situação irregular. Diante disso, auditores serão enviados para verificar se a clínica original ainda funciona na 470 e se a unidade atingida pelo fogo seria uma extensão não autorizada.

As circunstâncias do incêndio e a legalidade do funcionamento da clínica seguem em apuração pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).