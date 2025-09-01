Homem é preso após mostrar partes íntimas para crianças em Ceilândia

Segundo as investigações, os programas aconteciam nos quartos existentes na parte do fundo da residência. Todos os envolvidos foram conduzidos para a 15ª DP - (crédito: Correio Braziliense)

Um homem foi preso acusado de exibir as partes íntimas para crianças que estavam na rua. O caso foi registrado como ato obsceno e lesão corporal na EQNM 23/25, na Ceilândia, no domingo (31/8).

Revoltados, moradores tentaram conter o autor e, durante a confusão, um deles sofreu um corte no rosto. A equipe da Polícia Militar (PMDF) fez patrulhamento na região e localizou o homem ainda na mesma rua, vestindo apenas uma cueca. As vítimas o reconheceram no momento da abordagem.

O suspeito e o morador ferido foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte).