Homem é preso após mostrar partes íntimas para crianças em Ceilândia

Suspeito foi flagrado exibindo partes íntimas para crianças no meio da rua, em Ceilândia. Um morador ficou ferido ao tentar contê-lo

Um homem foi preso acusado de exibir as partes íntimas para crianças que estavam na rua. O caso foi registrado como ato obsceno e lesão corporal na EQNM 23/25, na Ceilândia, no domingo (31/8).

Revoltados, moradores tentaram conter o autor e, durante a confusão, um deles sofreu um corte no rosto. A equipe da Polícia Militar (PMDF) fez patrulhamento na região e localizou o homem ainda na mesma rua, vestindo apenas uma cueca. As vítimas o reconheceram no momento da abordagem.

O suspeito e o morador ferido foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte).

Por Ana Carolina Alves*
postado em 01/09/2025 12:57
