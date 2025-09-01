Arthur Lira vende descendente da segunda vaca mais cara do mundo

Lira está ofertando uma prenhez cuja a avó é a vaca Viatina-19 FIV Mara Móveis, considerada a segunda mais valiosa do mundo - (crédito: Bruno Spada/Câmara)

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) é um dos participantes confirmados no leilão de gado nelore organizado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O evento ocorre nesta segunda-feira (1º/9), no Parque de Exposições da Granja do Torto, às 20h.

Lira está ofertando uma prenhez cuja a avó é a vaca Viatina-19 FIV Mara Móveis, considerada a segunda mais valiosa do mundo. A previsão do parto é para janeiro de 2026, conforme informado no catálogo do leilão.

Censura FIV CBA, filha da segunda vaca mais cara do mundo, carrega no ventre o embrião que será vendido por Arthur Lira (foto: Reprodução/Leilão Nelore Ibaneis)

A Viatina-19 FIV Mara Móveis entrou para o Guinness World Records em 2024, após ter um terço de seus direitos comercializado em 2023 por R$ 6,993 milhões, o que projetou seu valor total em R$ 21 milhões.

No entanto, perdeu o posto de mais cara do mundo em novembro do mesmo ano, quando a Carina FIV do Kado teve um quarto de seus direitos vendidos por R$ 6,015 milhões — estimando o valor total do animal em R$ 24,06 milhões.