PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA GRANJA DO TORO

Arthur Lira vende descendente da segunda vaca mais cara do mundo

Conheça a história da vaca que vale R$ 21 milhões e a sua "parente" que Lira está leiloando no DF

Lira está ofertando uma prenhez cuja a avó é a vaca Viatina-19 FIV Mara Móveis, considerada a segunda mais valiosa do mundo - (crédito: Bruno Spada/Câmara)
O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) é um dos participantes confirmados no leilão de gado nelore organizado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O evento ocorre nesta segunda-feira (1º/9), no Parque de Exposições da Granja do Torto, às 20h.

Lira está ofertando uma prenhez cuja a avó é a vaca Viatina-19 FIV Mara Móveis, considerada a segunda mais valiosa do mundo. A previsão do parto é para janeiro de 2026, conforme informado no catálogo do leilão.

Censura FIV CBA, filha da segunda vaca mais cara do mundo, carrega no ventre o embrião que será vendido por Arthur Lira (foto: Reprodução/Leilão Nelore Ibaneis)

A Viatina-19 FIV Mara Móveis entrou para o Guinness World Records em 2024, após ter um terço de seus direitos comercializado em 2023 por R$ 6,993 milhões, o que projetou seu valor total em R$ 21 milhões.

No entanto, perdeu o posto de mais cara do mundo em novembro do mesmo ano, quando a Carina FIV do Kado teve um quarto de seus direitos vendidos por R$ 6,015 milhões — estimando o valor total do animal em R$ 24,06 milhões.

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 01/09/2025 13:03 / atualizado em 01/09/2025 13:28
