Morre Mário Lúcio de Souza Bastos, um dos pioneiros da construção em Brasília

Em 1970, Mário Lúcio chegou à capital, e em 1975 fundou a Cienge - (crédito: Acervo pessoal)

Aos 82 anos, faleceu no domingo (31/8), em Brasília, o mineiro Mário Lúcio de Souza Bastos, deixando familiares, amigos e conhecidos com muitas lembranças de sua trajetória marcada pela dedicação ao trabalho e pelo carinho com aqueles que o cercavam.

Nascido em 16 de agosto de 1943, Mário Lúcio chegou à capital em 1970, período em que Brasília ainda estava em fase de consolidação. Nessa época, ele participou da construção da Granja do Torto, um dos marcos ligados à história da cidade. Poucos anos depois, em 1975, fundou a Cienge Engenharia, empresa de construção civil com a qual se tornou um dos pioneiros do setor na capital federal.

Mário Lúcio e a esposa, Claudete Garcia de Souza Bastos (foto: Arquivo Pessoal)

Reconhecido pela família como um homem incansável, parceiro e afetuoso, Mário Lúcio construiu uma vida pautada no trabalho e no cuidado com os seus. Seu filho, Leonardo Bastos, reforça a importância da convivência e da parceria que mantinham. “Ele era meu parceiro da vida. Foi um super pai, hiper vô”, relembrou Leonardo com carinho.

O filho recorda ainda a trajetória profissional que dividiu com o pai, ressaltando o compromisso de ambos com o sustento da família. “Nós trabalhamos juntos na Cienge Engenharia, empresa que ele fundou em 1975. Com uma saúde muito fragilizada, ele lutava com as dores para poder aproveitar cada dia da sua vida”, completou.

O legado de Mário Lúcio permanece vivo no exemplo de força, coragem e amor à família. Ele deixa a esposa, Claudete Garcia de Souza Bastos; os filhos Juliana e Rafael, além de Leonardo; e os netos Bianca, Isabela e Bernardo. O último adeus foi dado nesta segunda-feira (1º/9), no Cemitério Campoda Esperança, na Asa Sul.