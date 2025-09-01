Jovem de 22 anos é assassinado a facadas na rodoviária de Planaltina

Câmeras de segurança do Terminal Rodoviário de Planaltina (DF) capturaram o assassinato de um jovem de 22 anos na noite desta segunda-feira (1º/9). O homicídio ocorreu no próprio terminal em meio a um aglomerado de passageiros.

As imagens são fortes e mostram o momento em que a vítima, identificada como Filiphe Ferreira da Silva, correndo em um dos corredores. Ele tropeça, cai e é surpreendido pelo autor, que o alcança e desfere diversas facadas contra o pescoço do jovem.

Toda a cena foi acompanhada por um grupo de estudantes que estava reunido em um comércio do terminal. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 19h05 e encontraram Filiphe com perfurações no tórax e no pescoço. O jovem chegou a ser levado ao centro de saúde com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Polícia Militar informou que um adolescente suspeito foi apreendido por ato análogo a homicídio. O menor foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).