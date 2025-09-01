Arma de PM furtada por membro do Comboio do Cão no Gama é recuperada

A arma de um policial militar roubada em um bar do Gama foi recuperada pela Polícia Civil (PCDF). O autor do crime, integrante da facção Comboio do Cão, foi identificado pelos investigadores da 14ª Delegacia de Polícia.

Segundo as investigações, o armamento foi subtraído na madrugada de sexta-feira (5/8). Após o registro do boletim de ocorrência, a polícia deu início às apurações e identificou o suspeito.

Nesse domingo (31/1), os policiais conseguiram recuperar o armamento. Apesar de não estar preso, o criminoso responderá judicialmente. As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos na ação.