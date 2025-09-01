InícioCidades DF
Furto

Arma de PM furtada por membro do Comboio do Cão no Gama é recuperada

Segundo as investigações, o armamento foi subtraído na madrugada de sexta-feira (5/8), quando o PM estava em um bar do Gama

Arma foi recuperada neste domingo (31/8) - (crédito: PCDF/Divulgação)
Arma foi recuperada neste domingo (31/8) - (crédito: PCDF/Divulgação)

A arma de um policial militar roubada em um bar do Gama foi recuperada pela Polícia Civil (PCDF). O autor do crime, integrante da facção Comboio do Cão, foi identificado pelos investigadores da 14ª Delegacia de Polícia. 

Segundo as investigações, o armamento foi subtraído na madrugada de sexta-feira (5/8). Após o registro do boletim de ocorrência, a polícia deu início às apurações e identificou o suspeito. 

Nesse domingo (31/1), os policiais conseguiram recuperar o armamento. Apesar de não estar preso, o criminoso responderá judicialmente. As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos na ação.

Saiba Mais

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 01/09/2025 18:20
x