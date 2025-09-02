Polícia prende homem acusado de tentativa de feminicídio na Estrutural

Mulher foi atacada pelo marido, enquanto dormia, com socos e uma faca. Ele foi preso pela PM e será investigado por tentativa de feminicídio - (crédito: kleber sales)

Na noite desta segunda-feira (1º/9), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu Igor Sater Teixeira de Souza, acusado de tentativa de feminicídio contra sua companheira, Edinete dos Santos Costa. A ação foi realizada pelas equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 48), na EPIA Sul, onde o suspeito foi localizado enquanto tentava fugir do Distrito Federal após o crime (Leia Visão do Correio, sobre violência doméstica e familiar).

A vítima foi encontrada ensanguentada na cidade Estrutural e encaminhada ao Hospital de Base (HBB). Ela apresentava hematomas no rosto, fratura de um dente e um corte profundo no braço, com sangramento ativo. Segundo relato da vítima à Polícia Civil, o ferimento ocorreu quando Edinete tentou se defender de golpes de faca, após ter sido brutalmente agredida com socos enquanto dormia.

O filho da vítima contou à polícia que, ao chegar do mercado, encontrou a mãe caída no quintal e viu o agressor juntando seus pertences para fugir. Ele também relatou que não era a primeira vez que a mãe sofria agressões e que Igor já havia ameaçado comprar uma arma de fogo para matá-la.

De acordo com Edinete, as agressões só cessaram quando, já ferida e sem forças, pediu que o companheiro parasse, lembrando que precisava sobreviver para cuidar do filho.

Igor possui antecedentes criminais por lesão corporal, injúria, ameaça e violência doméstica, enquadrados no Código Penal e na Lei Maria da Penha. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na 8ª Delegacia de Polícia e segue sob investigação. No DF existe uma lei que nunca foi colocada em prática, que prevê multa para agressores de mulheres.