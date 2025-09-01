Segurança será reforçada na Praça dos Três Poderes para julgamento no STF

O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, que tem início nesta terça-feira (2/9), trará mudanças na segurança da área central de Brasília. A Praça dos Três Poderes terá esquema especial de segurança com drones equipados com imagem térmica, permitindo varreduras diurnas e noturnas, além de vigilância contínua do perímetro. A operação será conduzida de forma integrada pela Polícia Judicial do STF e pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e vai até 12 de setembro, quando está programado o fim do julgamento.

Também será instalada, a partir desta segunda-feira (1º/9), a Célula Presencial Integrada de Inteligência, na sede da SSP-DF, reunindo órgãos de segurança locais e nacionais. O objetivo é ampliar o compartilhamento de informações, reduzir o tempo de resposta e intensificar ações preventivas, como o acompanhamento de redes sociais e a identificação de movimentações suspeitas.

Na Praça dos Três Poderes, o policiamento será ampliado, com atenção às vias de acesso (S1 e S2). O monitoramento poderá incluir abordagens e revistas em mochilas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e bloqueios na área. Até o momento, não há indícios de manifestações relacionadas ao julgamento.

Fechamento da Esplanada dos Ministérios

Ao longo da semana não há previsão de fechamento da Esplanada dos Ministérios. No entanto, a depender das movimentações identificadas pela polícia, a decisão pode ser revista.

No entanto, para o desfile do 7 de Setembro, a Esplanada dos Ministérios será interditada em etapas: a partir das 17h do dia 6, no trecho próximo à Catedral, e às 23h, na alça leste, após a Rodoviária do Plano Piloto.

Entrada na área do desfile: O acesso ao público no dia do evento será liberado às 6h, com pontos de revista instalados.

Itens proibidos: como armas, objetos cortantes, inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas grandes, barracas e drones não autorizados estarão proibidos. O Comando Móvel da Polícia Militar também estará presente no local.