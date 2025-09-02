InícioCidades DF
JULGAMENTO

Julgamento de Bolsonaro: monitoramento, cães farejadores e entrada restrita na Praça dos Três Poderes

Grades restringem acesso ao STF e ao Palácio do Planalto. Trânsito e expediente na Esplanada seguem sem alterações

Horas antes de julgamento histórico, clima na Esplanada é de normalidade - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Horas antes de julgamento histórico, clima na Esplanada é de normalidade - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

No dia em que é iniciado o julgamento histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado, o clima na Esplanada dos Ministérios é de normalidade. Sem alterações no trânsito, a movimentação de trabalhadores dos órgãos públicos federais segue dentro do esperado, também sem mudanças. No estanto, grades, instaladas nessa segunda-feira (1/9), restringem o acesso do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto.

Quem transita nos arredores da Praça dos Três Poderes, cujo ponto se entrada é controlado, nota a maior circulação de policiais militares. No momento, ao menos quatro ônibus, quatro vans e cinco viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reforçam a segurança do local. "Até agora, não tivemos qualquer indício de anormalidade. Não houve manifestações suspeitas nem apreensões. Também não há previsão de protestos relacionados ao julgamento", diz o Major Silva, responsável pela equipe. Ainda não há movimentação de drones com câmeras térmicas, apenas um helicóptero que sobrevoa o Congresso Nacional.

Para esta terça-feira (2/9), a Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) montou um esquema especial, que inclui operações conjuntas com forças locais e federais, monitoramento em tempo real e reforço do policiamento, em especial nas vias de acesso ao STF, como S1, S2 e L4 Sul. O Protocolo de Ações Integradas (PAI), elaborado pela SSP/DF, define as diretrizes para a atuação das instituições, órgãos e agências envolvidos na segurança. Segundo a pasta, o objetivo é garantir a preservação da ordem, mobilidade e prestação dos serviços públicos durante o período de maior movimentação. As mudanças seguem até o fim do julgamento, previsto para 12 de setembro.

O Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) e a Polícia Judicial do STF serão responsáveis pelo monitoramento do perímetro da Corte. Equipamentos de última geração, como drones com câmeras térmicas, permitirão varreduras diurnas e noturnas, capazes de identificar movimentações suspeitas. Também foi instalada a Célula Presencial Integrada de Inteligência, vinculada à Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (Dpcev), na sede da SSP/DF. O espaço reúne mais de 20 órgãos locais e federais de segurança — para agilizar o compartilhamento de informações, reduzir o tempo de resposta e intensificar ações preventivas — e foi criado após uma tentativa de ataque à bomba ao STF, em novembro do ano passado.

O acesso ao prédio do STF será controlado com uso de detectores de metais e cães da polícia farão a varredura nos arredores. A segurança interna dos ministros e das instalações do Supremo seguirá sob responsabilidade da Polícia Judicial do STF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O julgamento de Bolsonaro e dos outros sete réus ocorrerá na Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes (relator do processo), Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Flávio Dino. As sessões foram marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, das 9h às 19h. Nos dias 3 e 10, haverá sessões apenas até as 12h. Se condenado, o ex-chefe do Executivo pode pegar até 39 anos de prisão. Na Octagonal, faixas com os dizeres "sem anistia" e "Bolsonaro na cadeia" foram penduradas em uma passarela nesta manhã.

Na Octagonal, faixas com os dizeres "sem anistia" e "Bolsonaro na cadeia" foram penduradas em uma passarela nesta manhã
Na Octagonal, faixas com os dizeres "sem anistia" e "Bolsonaro na cadeia" foram penduradas em uma passarela nesta manhã (foto: Luciana Corrêa/CB)

Saiba Mais

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 02/09/2025 08:51
x