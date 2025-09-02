InícioCidades DF
Tráfico de drogas

Adolescentes são apreendidos por vender lança-perfume e maconha na Asa Norte

Durante a abordagem, os policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) apreenderam 3,5 litros de lança-perfume, 25 gramas de crack e 2,5 gramas de maconha

Drogas apreendidas pela Polícia Civil - (crédito: PCDF/Divulgação)
Três adolescentes foram apreendidos por suspeita de vender maconha, crack e lança-perfume em uma quadra da Asa Norte. Com os menores, foram apreendidos mais de três litros de lança-perfume. 

A ação ocorreu na quinta-feira (28/8), no âmbito da operação Lança-Perfume, voltada ao combate à comercialização de drogas no CLN 410, área conhecida pela alta concentração de usuários. A apreensão ocorreu na Epia Norte, perto do Posto Flamingo. 

Durante a abordagem, os policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) apreenderam 3,5 litros de lança-perfume, 25 gramas de crack e 2,5 gramas de maconha. Os menores foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente I (DCA I) e os entorpecentes, ao Instituto de Criminalística (IC) para análise.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 02/09/2025 21:46
