Adolescentes são apreendidos por vender lança-perfume e maconha na Asa Norte

Três adolescentes foram apreendidos por suspeita de vender maconha, crack e lança-perfume em uma quadra da Asa Norte. Com os menores, foram apreendidos mais de três litros de lança-perfume.

A ação ocorreu na quinta-feira (28/8), no âmbito da operação Lança-Perfume, voltada ao combate à comercialização de drogas no CLN 410, área conhecida pela alta concentração de usuários. A apreensão ocorreu na Epia Norte, perto do Posto Flamingo.

Durante a abordagem, os policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) apreenderam 3,5 litros de lança-perfume, 25 gramas de crack e 2,5 gramas de maconha. Os menores foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente I (DCA I) e os entorpecentes, ao Instituto de Criminalística (IC) para análise.