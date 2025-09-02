Criminosos invadem barraco, executam homem e atiram em mulher em Planaltina

No local combinado com a namorada tinha um atirador - (crédito: Reprodução)

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após serem alvos de disparos de arma de fogo, na noite desta segunda-feira (1º/9), em um barraco localizado atrás da empresa de transportes Piracicabana, no Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Civil, o casal — usuários de crack — estava dentro do imóvel improvisado quando o atirador chegou. Ao ouvir um barulho, a mulher saiu do barraco e acabou atingida por dois tiros, no braço e no ombro. Ela foi socorrida e não corre risco de morte.

Em seguida, o criminoso entrou no local e efetuou outro disparo contra o homem, que morreu na hora. A PCDF requisitou as imagens das câmeras de segurança da empresa para tentar identificar o autor dos disparos. O caso é investigado pela 31ª Delegacia de Polícia.