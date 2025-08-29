Polícia fecha distribuidora usada como centro logístico do tráfico em Taguatinga

Na manhã desta sexta-feira (29/8), a Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou um esquema de tráfico de drogas que funcionava em um imóvel disfarçado de distribuidora de bebidas, no setor de chácaras da QSC 19, em Taguatinga. A operação foi conduzida pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), com apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE) e do Canil da corporação, em cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara de Entorpecentes de Brasília.

No local, os investigadores encontraram uma estrutura completa para armazenamento, preparo e distribuição de entorpecentes. Foram apreendidas grandes quantidades de maconha, skunk e cocaína, além de materiais para embalar a droga, balança de precisão, dinheiro em espécie e três veículos usados para o transporte das substâncias.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso controlava parte da região, utilizando armas para intimidar moradores e dificultar a atuação das forças de segurança. A distribuidora foi interditada pelas autoridades.

Durante a operação, um casal, identificado como responsável pelo tráfico no local, e um de seus auxiliares foram presos em flagrante. Eles responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes que podem resultar em penas de oito a 25 anos de prisão. Todos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.