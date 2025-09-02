Ibaneis anuncia novos projetos para ampliar regularização de igrejas no DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), reforçou, nesta terça-feira (2/9), em encontro com líderes da Igreja Sara Nossa Terra, no Núcleo Bandeirante, as ações do GDF voltadas ao segmento religioso. Entre elas, citou a regularização de templos — que já alcançou mais de 500 entidades —, a criação da moeda social e a manutenção das igrejas abertas durante a pandemia.

Ibaneis adiantou que prepara dois novos projetos a serem enviados à Câmara Legislativa (CLDF): um para ampliar a prestação de serviços da moeda social às comunidades e outro para prorrogar o prazo de regularização dos templos. “Queremos dar condições para aqueles que não tiveram como apresentar a documentação”, afirmou.

A vice-governadora Celina Leão destacou investimentos sociais, como os R$ 1,4 bilhão anuais destinados a programas como o Cartão Prato Cheio e os R$ 700 milhões aplicados em obras no Sol Nascente. Já o secretário de Família e Juventude, Rodrigo Delmasso, ressaltou o impacto do programa Vai de Graça, que garante gratuidade no transporte público aos domingos e feriados, facilitando o acesso dos fiéis às igrejas.

Desde 2019, o GDF criou a Unidade de Assuntos Religiosos e o programa Igreja Legal, responsável pela regularização de 512 imóveis, sendo 350 de instituições evangélicas. Outra marca foi o decreto que manteve templos abertos durante a pandemia, quando lei reconheceu as atividades religiosas como essenciais.

No momento, a gestão trabalha para viabilizar o Museu da Bíblia, que contará com investimento de R$ 74 milhões e deve se tornar mais um atrativo turístico da capital.