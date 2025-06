Ibaneis apresenta projeto arquitetônico do Museu da Bíblia

Ibaneis Rocha anunciou que o próximo passo será o lançamento do edital de construção do equipamento público - (crédito: Foto: Renato Alves/Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, apresentou, na tarde da última terça-feira (17/6), o projeto arquitetônico do Museu da Bíblia, espaço religioso e cultural a ser construído no Eixo Monumental. A apresentação ocorreu na Residência Oficial de Águas Claras (Roac). A proposta do local é preservar a memória religiosa por meio da divulgação das Sagradas Escrituras, ao mesmo tempo em que impulsiona o turismo na região, ao se tornar mais um ponto de visitação no Distrito Federal.

Na ocasião, o chefe do Executivo anunciou que o próximo passo será o lançamento do edital de construção do equipamento público. O edifício principal está orçado em R$ 60 milhões. Também serão investidos mais R$ 14 milhões para erguer o anfiteatro e o paisagismo, que complementam o projeto

O governador ainda anunciou que, ao lado do Museu da Bíblia, será construído o Museu da Democracia, um equipamento público responsável por resgatar a história democrática do Brasil. “É um dia de muita alegria fazer a apresentação dos projetos para todos que nos inspiraram para fazer essa obra para o Brasil e para o mundo, assim como será o Museu da Democracia que hoje estamos publicando no Diário Oficial do DF. Bíblia e Democracia vão estar unidos”, revelou.

Inspirado em museu localizado em Washington, nos Estados Unidos, o novo equipamento público será erguido em uma área de 15 mil metros quadrados. Localizado entre o Cruzeiro e o Setor Militar Urbano (SMU), o local integrará o conjunto arquitetônico e cultural do Eixo Monumental, que conta com o Memorial JK, o Centro de Convenções Ulysses, a Torre de TV e o Jardim de Burle Marx.

A execução da obra está sob gestão da Secretaria de Obras e Infraestrutura, que fará em duas etapas. “Colocamos toda a equipe à disposição. A ideia é lançar ainda esse ano, no segundo semestre, o edital de licitação do prédio principal e estamos trabalhando para que seja feito em dois lotes”, explicou o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

Edificação

O projeto arquitetônico foi selecionado por meio de concurso promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec). As secretarias de Governo (Segov), de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e de Obras e Infraestrutura (SODF) também atuam na articulação e construção do monumento.

O projeto foi elaborado por um escritório de arquitetura de Minas Gerais, vencedor do concurso nacional publicado em 2021. “O edital se debruçou sobre o mérito artístico e arquitetônico dos projetos, se propondo a escolher os melhores, os mais bonitos e os mais interessantes. O projeto vencedor é bastante contemporâneo e traz elementos que remetem à Bíblia. Nós, como Secretaria de Cultura e Economia Criativa, entendemos que a Bíblia é um bem cultural”, explicou o subsecretário de Patrimônio Cultural da Secec, Felipe Ramón.

O museu terá quatro pavimentos, um estacionamento interno no subsolo — com 75 vagas — e um estacionamento externo, seguindo as diretrizes do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCub). A entrada terá um elemento edificado em formato de página remetendo ao livro da Biblia, além de jardins com espécies botânicas bíblicas e um trecho de água, com objetivo simbólico e também para o conforto climático da edificação. Nos andares, salões expositores, pequeno anfiteatro, salas administrativas, auditório e espaços contemplativos.

Além disso, o Museu da Bíblia será composto por um anfiteatro, localizado no último lote do Eixo Monumental — aos moldes da composição do Museu de Arte de Brasília (MAB) com a Concha Acústica. Com capacidade para 3 mil pessoas, o local atende uma demanda para o povo cristão se reunir em festejos e celebrações. O espaço também poderá ser ampliado com a utilização de palcos montados na área verde.