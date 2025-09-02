DF impulsiona e responde por 30% dos empregos formais no Centro-Oeste

O DF possui mais de 1 milhão de trabalhadores com carteira assinada. Em números nacionais, o Brasil possui 48,5 milhões de empregos formais - (crédito: Rafael Neddermeyer/Divulgação)

Segundo os dados mais recentes do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Distrito Federal foi responsável por 30,3% das vagas de emprego formais criadas na região nos últimos 12 meses, de agosto de 2024 a julho de 2025.

Nesse período, foram 43.457 postos de trabalho com carteira assinada abertos no DF. O número resulta do balanço entre 478 mil admissões e 434.543 desligamentos. Em todo o Centro-Oeste, o saldo foi de 143.443 novas vagas. Mesmo com uma população menor que a de Goiás, o DF ficou em segundo lugar na geração de empregos na região. O estado de Goiás abriu 54.120 postos, mas com uma população 2,5 vezes maior.

Somente em julho deste ano, foram 39.542 admissões no DF, o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica do Novo Caged, em 2020. O saldo de empregos no mês foi de 1.749 vagas, considerando também os 37.793 desligamentos registrados.

No acumulado de janeiro a julho de 2025, o Distrito Federal criou 31.466 novos postos formais.

Perfil das contratações

O setor de serviços foi o que mais gerou empregos no DF em julho, responsável por 23.192 contratações, o equivalente a 58,65% do total. Em seguida, vieram: Comércio (25,54%), Construção (10,61%), Indústria (4,4%) e Agropecuária (0,78%).

Destes, 56,39% eram homens e 43,6% mulheres. A maioria possuía ensino médio completo. A faixa etária mais contratada foi de 18 a 24 anos .

Atualmente, o Distrito Federal tem mais de 1 milhão de trabalhadores com carteira assinada. Em comparação, o Brasil possui 48,5 milhões de empregos formais.

*Com informações da Agência Brasília

