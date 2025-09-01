Motociclista morre em acidente na DF-130, em Planaltina

Com o impacto do acidente, a moto ficou presa sob o caminhão. O motociclista não resistiu - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem de 34 anos morreu após um grave acidente de trânsito na DF-130, na altura do Condomínio Jardim do Oriente, região do Rajadinha, em Planaltina. A colisão ocorreu na tarde do último domingo (31/8) e envolveu uma motocicleta e um caminhão Volkswagen modelo 6.90, de cor cinza.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), o impacto foi tão forte que a motocicleta ficou presa sob o caminhão. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A via precisou ser isolada para o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e da Polícia Civil (PCDF), que fizeram o resgate e a perícia. O tráfego ficou controlado até a conclusão dos procedimentos de segurança e a liberação da pista.