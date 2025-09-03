Inmet não descarta chuva nesta semana no DF; dia amanheceu mais frio

O período de seca no Distrito Federal tende a começar em abril e encerrar no fim de setembro, com as chuvas começando após a última quinzena do mês. No entanto, neste ano, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não descarta precipitações no início do mês.

De acordo com a meteorologista Deise Moraes, a média histórica do acumulado de umidade em setembro é de 38mm, o que leva a um aumento da possibilidade de precipitações em relação ao acumulado de agosto que, neste ano, foi de 16mm. "Nos próximos dias, pode haver algum chuvisco, causado pelo aumento da umidade", previu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Frio

Brasília registrou uma das manhãs mais frias dos últimos dias nesta quarta-feira (3/8), com mínima de 12°C em algumas regiões do Distrito Federal. A temperatura deve variar entre 27°C e 29°C em diferentes pontos do DF, com umidade relativa do ar caindo para valores entre 25% e 30%.

“Tivemos a passagem de um sistema frontal, que é o encontro de duas massas de ar com características diferentes, por exemplo, uma massa de ar frio e seco e outra de ar quente e úmido, trazendo mais nuvens altas nos últimos dias. Isso provocou essas manhãs mais nubladas e frias nesta semana, mas não deve ser uma condição persistente”, explicou Fiden ao Correio.

“Hoje amanhecemos com 80% de umidade no Plano Piloto e 90% em outras áreas do DF. Mas, durante a tarde, esse índice cai bastante, o que é comum nesta época do ano”, destacou o especialista.