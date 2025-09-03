InícioCidades DF
Metrô-DF terá operação especial e passagens gratuitas no 7 de Setembro

O funcionamento será das 5h30 às 21h30 no Dia da Independência, com passagens gratuitas do Vai de Graça

Metrô-DF terá operação especial e passagens gratuitas no feriado de 7 de Setembro - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
No próximo domingo (7/9), feriado da Independência, o Metrô-DF vai operar em horário especial, das 5h30 às 21h30. A medida tem como objetivo atender à demanda de passageiros durante o dia de celebrações cívicas na capital federal.

Além da ampliação do funcionamento, os usuários também poderão utilizar o serviço gratuitamente, conforme determina o Decreto nº 46.924, de 28 de fevereiro de 2025, que instituiu o Programa Vai de Graça. A iniciativa garante a gratuidade no transporte público do Distrito Federal aos domingos e feriados.

Com isso, tanto no metrô quanto nos ônibus do DF, os brasilienses poderão se deslocar sem custo adicional durante todo o feriado.

 

Por Mariana Saraiva
postado em 03/09/2025 17:57
