Metrô-DF terá operação especial e passagens gratuitas no 7 de Setembro

No próximo domingo (7/9), feriado da Independência, o Metrô-DF vai operar em horário especial, das 5h30 às 21h30. A medida tem como objetivo atender à demanda de passageiros durante o dia de celebrações cívicas na capital federal.
Além da ampliação do funcionamento, os usuários também poderão utilizar o serviço gratuitamente, conforme determina o Decreto nº 46.924, de 28 de fevereiro de 2025, que instituiu o Programa Vai de Graça. A iniciativa garante a gratuidade no transporte público do Distrito Federal aos domingos e feriados.
Com isso, tanto no metrô quanto nos ônibus do DF, os brasilienses poderão se deslocar sem custo adicional durante todo o feriado.
Por Mariana Saraiva
postado em 03/09/2025 17:57