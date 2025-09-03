Polícia Civil rejeita proposta de reajuste feita pelo governo federal

Políciais civis saindo da assembleia, realizada na Unip, que rejeitou a proposta de reajuste apresentada pelo governo federal - (crédito: Ana Carolina Alves)

Agentes da Polícia Civil decidiram recusar a proposta de reajuste salarial de 18% apresentada pelo governo federal em 22 de agosto. A votação foi unânime e ocorreu em assembleia geral, na tarde desta quarta-feira (3/9). A categoria pede equiparação salarial à Polícia Federal.

Durante a assembleia, realizada no Teatro Mundal Unip, cerca de 1,3 mil policiais civis participaram da deliberação. “A categoria demonstrou insatisfação e solicitou a reabertura da mesa de negociação”, afirmou o presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol), Enoque Venâncio.

Segundo ele, na próxima sexta-feira (5/9), o Ministério da Gestão e da Inovação deve receber entidades representativas da Polícia Civil e sindicatos. “Esperamos que, com a sensibilidade principalmente do presidente Lula, seja restaurada a simetria salarial com a Polícia Federal”, acrescentou, destacando ainda que a grande mobilização da categoria mostra a força da reivindicação.

