Padaria Artesanal faz novas parcerias em Brasília para ampliar atuação

O projeto Padaria Artesanal ganhou reforço de novas parcerias para ampliar a atuação no Distrito Federal. Lançado em novembro de 2023, a iniciativa já beneficiou quase 3 mil famílias no DF, oferecendo capacitação em panificação como alternativa de geração de renda. A celebração ocorreu nesta terça-feira (3/9), na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, na 615 Sul, onde funciona o polo do programa em Brasília.

A segunda-dama Lu Alckmin destacou a importância da ampliação das parcerias do projeto Padaria Artesanal. Ela contou que tem recebido inúmeros relatos de transformação de vida por meio do projeto. “São testemunhos lindos. Muitas famílias conseguem se alimentar melhor, e também aumentam sua renda, vendendo os pães ou trabalhando em padarias e supermercados. Além disso, aprendem sobre a importância da ética, da cidadania, da saúde e da higiene”, disse.

Projeto Padaria Artesanal. Lu Alckmin e Elionaldo Ecione, paróco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) apresentou, durante o evento, o Programa Acredita no Primeiro Passo, que prevê oferta de cursos de qualificação, acesso a microcrédito com juros reduzidos e orientação profissional a famílias inscritas no Cadastro Único. Hoje, a iniciativa conta com cerca de 95 milhões de pessoas no CadÚnico, sendo aproximadamente 50 milhões em idade economicamente ativa.

Eduardo Dalbosco, coordenador de apoio ao empreendedorismo da pasta, ressaltou que o principal resultado esperado é a autonomia das famílias atendidas. “O mais importante é que as pessoas conquistem uma renda e não precisem depender permanentemente da proteção social. Acreditamos na capacidade e na competência de cada cidadão de gerar valor, de criar suas próprias condições para participar integralmente da sociedade, seja pelo trabalho ou pelo empreendedorismo”, afirmou.

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) apoia o projeto com a doação de insumos para garantir um dia de curso em cada uma das 42 unidades do projeto no DF e no Entorno. Para o presidente da Associação de Supermercados de Brasília (Asbra) e do Sindesuper, Jair Prediger, a ação tem reflexos diretos no setor varejista. “Qualquer segmento empresarial precisa de pessoas capacitadas. Um curso como esse pode até despertar o gosto de alguém pela panificação e transformar essa paixão em fonte de renda”, avaliou.

A dimensão social da iniciativa também foi ressaltada pelo pároco da igreja, frei Elionaldo Escioni. “Quando um país cresce com igualdade, é porque seus cidadãos têm acesso às oportunidades e conseguem, por si mesmos, trilhar caminhos profissionais. Isso gera aumento de renda, dignidade e participação na sociedade”, afirmou.