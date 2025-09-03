Brasília recebe o 1º Festival de Capoeira Inclusiva no Taguaparque

De 4 a 6 de setembro, Brasília será palco da primeira edição do Festival de Capoeira Inclusiva do Distrito Federal, no Taguaparque, em Taguatinga. O evento, com entrada gratuita, vai reunir mestres, professores, estudantes, crianças e adolescentes em uma programação que mescla tradição, formação e inclusão social.

Reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade, a capoeira é mais do que uma arte que une luta, dança, música e expressão corporal. É um espaço de convivência, aprendizado e diversidade. Com esse espírito, o festival propõe atividades que destacam a capoeira como ferramenta de acolhimento, especialmente para pessoas com deficiência.

Estrutura do evento

O festival contará com palco principal, salas de convivência, espaços para oficinas, palestras, atendimentos e orientação, além das tradicionais rodas de capoeira inclusiva e apresentações culturais. O objetivo é não apenas celebrar a herança cultural da capoeira, mas fortalecer a atenção e o cuidado com crianças e adolescentes, com e sem deficiência.

Programação

5 de setembro (quinta-feira): abertura dedicada à formação de professores da rede pública e privada, com curso de capacitação em práticas pedagógicas inclusivas, além de aulas experimentais e vivências musicais com instrumentos da capoeira.

6 de setembro (sexta-feira): crianças com deficiência da rede pública participarão de um torneio especialmente adaptado, recebendo medalhas comemorativas. Também haverá workshops, palestras e oficinas.

7 de setembro (sábado): torneio aberto a crianças e adolescentes da rede pública e particular, com rodas conduzidas por mestres e instrutores de capoeira.

Serviço

1º Festival de Capoeira Inclusiva do DF

Data: 4, 5 e 6 de setembro de 2025

Local: Taguaparque (estacionamento em frente à Administração Regional) – Taguatinga/DF

Entrada: Gratuita

Classificação indicativa: Livre

Informações: @capoeirainclusivadf

Realização: IBCE

Apoio institucional: @capoeirainclusivadf