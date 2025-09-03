Brasília recebe o 1º Festival de Capoeira Inclusiva no Taguaparque

De 4 a 6 de setembro, Brasília será palco da primeira edição do Festival de Capoeira Inclusiva do Distrito Federal, no Taguaparque, em Taguatinga. O evento, com entrada gratuita, vai reunir mestres, professores, estudantes, crianças e adolescentes em uma programação que mescla tradição, formação e inclusão social.
Reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade, a capoeira é mais do que uma arte que une luta, dança, música e expressão corporal. É um espaço de convivência, aprendizado e diversidade. Com esse espírito, o festival propõe atividades que destacam a capoeira como ferramenta de acolhimento, especialmente para pessoas com deficiência.
- Taguaparque: a área de lazer que transformou Taguatinga
- Taguatinga recebe festival de música gospel com atrações nacionais e regionais
- Refúgios contra o estresse: os parques de Taguatinga como um atrativo especial
Estrutura do evento
O festival contará com palco principal, salas de convivência, espaços para oficinas, palestras, atendimentos e orientação, além das tradicionais rodas de capoeira inclusiva e apresentações culturais. O objetivo é não apenas celebrar a herança cultural da capoeira, mas fortalecer a atenção e o cuidado com crianças e adolescentes, com e sem deficiência.
Programação
5 de setembro (quinta-feira): abertura dedicada à formação de professores da rede pública e privada, com curso de capacitação em práticas pedagógicas inclusivas, além de aulas experimentais e vivências musicais com instrumentos da capoeira.
6 de setembro (sexta-feira): crianças com deficiência da rede pública participarão de um torneio especialmente adaptado, recebendo medalhas comemorativas. Também haverá workshops, palestras e oficinas.
7 de setembro (sábado): torneio aberto a crianças e adolescentes da rede pública e particular, com rodas conduzidas por mestres e instrutores de capoeira.
Serviço
1º Festival de Capoeira Inclusiva do DF
Data: 4, 5 e 6 de setembro de 2025
Local: Taguaparque (estacionamento em frente à Administração Regional) – Taguatinga/DF
Entrada: Gratuita
Classificação indicativa: Livre
Informações: @capoeirainclusivadf
Realização: IBCE
Apoio institucional: @capoeirainclusivadf
Saiba Mais