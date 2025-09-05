Festa do Morango começa nesta sexta-feira (5/9) e espera 500 mil visitantes

O pequeno produtor Francisco Santos de Sousa, e a esposa, Maria do Rosário, colhendo morangos na véspera do primeiro dia de evento - (crédito: Fotos: Ed Alves CB/DA Press)

Em Brazlândia, o morango floresce como símbolo de tradição. Da terra vermelha nasce a fruta que inspira a 29ª edição da tradicional Festa do Morango, que acontece na Associação Rural Cultural Alexandre de Gusmão, em dois fins de semana. A festa começa hoje e segue até 14 de setembro, com entrada gratuita. A região é responsável por mais de 90% da produção de morangos no Distrito Federal.

Este ano, o público poderá visitar 42 estandes, cada um comandado por uma família produtora, com uma grande oferta de morangos in natura e produtos artesanais como tortas, geleias, bolos, bebidas alcoólicas, bombons e o famoso morango do amor, que viralizou nas redes sociais em julho. Além da feira gastronômica, a programação conta com shows de grandes nomes da música nacional, concurso Rainha do Morango, parque de diversões, fazendinha, exposição agrícola e diversas atrações para todas as idades. A estimativa é que mais de 500 mil visitantes passem pelo espaço.

Como parte da experiência, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) vai realizar nos sábados o tradicional Colha & Pague do Morango, permitindo ao visitante colher a fruta direto da lavoura e conhecer de perto o processo de cultivo. Para participar, é necessário fazer a inscrição pelo WhatsApp (61) 99817-3453.

Entre as atrações musicais confirmadas estão Rio Negro & Solimões, Natanzinho Lima, Murilo Huff, Léo Magalhães e a banda Calcinha Preta, prometendo animar ainda mais a festa que já virou símbolo da região.

Crescimento

A produção de morangos no DF segue em ritmo de crescimento. De acordo com dados da Emater-DF, atualmente são 358 agricultores envolvidos diretamente com o cultivo da fruta, sem repetição de áreas. Se considerados aqueles que produzem em mais de uma localidade, o número chega a 584 produtores. Em 2023, o número de agricultores foi um pouco maior, com 386 sem repetição, mas, ainda assim, a produção de 2024 superou a do ano anterior. “ Isso significa que os produtores estão melhorando seu manejo e tornando a lavoura mais produtiva”, explica o engenheiro agrônomo da Emater-DF, Claudinei Machado.

Morangos da Família F Morangos (foto: Ed Alves CB/DA Press)

O volume colhido em 2024 alcançou 6.615 toneladas, superando as 6.589 toneladas registradas em 2023. Além disso, o valor bruto da produção, que representa o total em reais gerado com a comercialização de morangos no DF, ultrapassou R$ 210 milhões em 2024. Em 2015, há 10 anos atrás, a Emater-DF contava com 180 produtores de morango cadastrados, responsáveis por uma produção anual de 5.250 toneladas.

Preparação

O pequeno produtor Francisco Santos, 59 anos, está à frente da marca Família F Morangos, criada em homenagem aos membros da família, todos com nomes iniciados pela letra F. Com propriedade em Brazlândia, ele cultiva morangos há 17 anos e há uma década participa da festa. Para Francisco, o evento é uma importante fonte de renda. “Cada ano que passa é mais uma surpresa. As coisas sempre estão melhorando. Na última Festa do Morango, eu lucrei cerca de 50 mil”.

Com uma produção diversificada que inclui, além dos morangos, culturas como goiaba, couve-flor e tomate, Francisco vê na festa uma oportunidade de mostrar o resultado de um trabalho familiar dedicado. “Estamos nos preparando muito para essa festa. Tem que ter produtos de qualidade. Quem se prepara e faz o cultivo do morango da forma correta, vai ter os melhores morangos e se destacar no meio de tantos produtores”. Ele trabalha com duas variedades da fruta, Camarosa e Valentina.

Na barraca da Família F Morangos, o público encontrará desde caixas de morango in natura até delícias como geleia, fondue, dindin e sorvete da fruta. “Tem gente que compra uma caixa, tem gente que compra cinco, e tem gente que leva até 10 caixas de morango. O ano todo a gente se prepara para esse evento”, conta Francisco. Com o apoio direto de 15 familiares, incluindo os oito filhos, noras, genros e a esposa, ele lidera uma equipe de mais de 25 pessoas. “Nós somos uma família e nos ajudamos. Cada um cuida de algo”, conclui com orgulho.

O técnico agrícola e pequeno produtor Marcos Almeida, 50, com sua marca Marcão HortiFruti, em Brazlândia, cultiva morangos há uma década com a ajuda da esposa, em uma produção dedicada exclusivamente à fruta. Segundo ele, a demanda na festa é tão alta que, em alguns momentos, é necessário recorrer a produtores vizinhos para atender os pedidos. “Eu vendi mais de 3 mil caixas de morango no ano passado. Às vezes, até compramos morango nos vizinhos para poder vender”.

O pequeno produtor Francisco Santos de Sousa, e a esposa, Maria do Rosário, colhendo morangos na véspera do primeiro dia de evento (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Programação musical

Shows durante os dois fins de semana de festa:

5/9 (quinta-feira) — Rio Negro & Solimões

6/9 (sexta-feira) — Negão Chandon e Guilherme Silva

7/9 (sábado) — Natanzinho Lima

12/9 (quinta-feira) — Murilo Huff

13/9 (sexta-feira) — Léo Magalhães

14/9 (sábado) — Calcinha Preta

Serviço

Quando: 5 a 7 e 12 a 14 de setembro

Horário: a partir das 18h (sextas) e a partir das 10h (sábados e domingos)

Onde: Associação Rural Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag) – Incra 6, BR-080, Km 13 (Brazlândia)

Entrada gratuita

