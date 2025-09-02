Festa do Morango celebra o auge da safra em Brazlândia; DF tem 584 produtores

A Festa do Morango neste ano será em 5,6,7 e 12,13 e 14 de setembro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um dos eventos mais tradicionais do calendário agropecuário do Distrito Federal começa nesta semana. Trata-se da Festa do Morango, que chega à 29ª edição, na Associação Rural Cultural Alexandre de Gusmão, em Brazlândia. Nos próximos dois fins de semana, de sexta a domingo, com entrada gratuita, serão 42 estandes, com exposição da fruta in natura e uma variedade de quitutes, como tortas, geleias, bebidas alcoólicas, bombons e o popular morango do amor, que viralizou nas redes sociais em julho.

Com uma produção anual de 6.605 toneladas, o DF tem hoje 584 propriedades que cultivam o morango. A festa ocorre no auge da safra, quando o preço médio da bandeja pode ser encontrado por menos de R$ 3 nos mercados. A área plantada chega a 177 hectares, sendo que 76,5% ficam em Brazlândia. A fruta responde por 2,47% da produção olerícola da capital federal.

De acordo com Claudinei Vieira, gerente da Emater-DF em Brazlândia, a festa vai muito além da diversão: "O evento movimenta economicamente a região e é uma oportunidade de conectar o campo à cidade, promovendo conhecimento, cultura e valorização do trabalho dos agricultores do Distrito Federal."

Mudança de nome

Uma audiência pública, promovida pela Câmara Legislativa, vai debater, amanhã à noite, a mudança de nome do Setor Habitacional Bernardo Sayão, da Colônia Agrícola de Águas Claras e da Colônia Agrícola IAPI, todos situados no Guará, para Setor Habitacional Guará Park (SHGP).

"A nova denominação busca facilitar a identificação e a localização dos setores habitacionais, contribuindo para uma melhor organização administrativa e urbanística. O nome Guará Park sugere um ambiente mais moderno e acolhedor, alinhado às expectativas dos moradores e com o potencial de desenvolvimento da área", explica o distrital João Cardoso (Avante), autor do Projeto de Lei 1.636/2025, que dispõe sobre a alteração de nomes.

A audiência pública começa às 19h, na chácara 34, na Colônia Agrícola Águas Claras, que fica na região do Guará II. Haverá transmissão ao vivo pela TV Câmara Distrital.

Nova edição do projeto Preservar

A 22ª edição do projeto Preservar segue até 12 de setembro, na chácara da Farmacotécnica, no Núcleo Rural Vargem Bonita. Crianças, professores e especialistas têm uma programação especial.

Durante as atividades, os estudantes conduzem os visitantes por trilhas pedagógicas no cultivo que abriga mais de 50 espécies de ervas medicinais. O objetivo é compartilhar conhecimentos ancestrais, aproximar a educação da vivência prática e fortalecer a consciência ambiental e a preservação cultural.

A expectativa é de que cerca de mil visitantes participem da edição deste ano, que incluirá oficinas de manipulação de ervas, produção de fitoterápicos e cosméticos, aulas sobre compostagem e outras atividades educativas.

Novo diretor do CBV

Leonardo Carvalho de Aguiar é o novo diretor-geral do CBV — Hospital de Olhos, que integra a holding Vision One. Com 18 anos de atuação no hospital, Carvalho sai da diretoria de Relacionamentos e Negócios e assume o cargo com o compromisso de fortalecer a excelência no atendimento e ampliar os serviços oftalmológicos na capital. Com sede na 613 Sul, o CBV tem unidades espalhadas pelo DF e inaugurou recentemente uma nova estrutura para consultas e exames no Hospital Águas Claras. A unidade também anuncia a chegada de Edison Geraissate, referência nacional em oftalmologia pediátrica, para o rol de colaboradores.

R$ 4,25 milhões

Valor que o GDF vai gastar na primeira etapa de reorganização da W3 Norte, entre as quadras 713 e 716. Serão construídos 42 mil m² de novas calçadas acessíveis, além da recuperação de 17 mil m² de áreas verdes, plantio de 226 árvores e reorganização de estacionamentos. No total, serão 1.368 vagas para veículos, 229 para motos e 135 para bicicletas.



