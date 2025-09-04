Com salários de até R$3,5 mil, DF começa a quinta com 656 vagas de emprego

Nesta quinta-feira (4/9), 656 vagas de emprego estão sendo divulgadas pelas agências do trabalhador. A oportunidade de destaque vai para o cargo de gerente de loja e supermercado, com salário de R$3.500 mil, além de benefícios. São 40 oportunidades disponíveis na Asa Sul. O requisito é ter ensino médio completo. Não é necessário ter experiência comprovada.

Aos que estão buscando o primeiro emprego ou querem se recolocar no mercado de trabalho, há 10 vagas para operador de caixa em Riacho Fundo I, com salário de R$ 1,6 mil, além dos benefícios. Não é necessário comprovar experiência, e o grau de escolaridade exigido é de ensino médio completo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os interessados podem se cadastrar pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (na aba “Emprego”) ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. O cadastro também vale para futuras oportunidades, já que o sistema cruza os perfis com as vagas disponíveis.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).