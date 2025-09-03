InícioCidades DF
Solidariedade

Sesc + Rap em Ceilândia arrecada mais de 11 toneladas de alimentos

Evento reuniu milhares de pessoas, marcou o retorno de Hungria aos palcos da cidade natal após 17 anos e destacou a força do rap no DF

Sesc + Rap combinou um misto de solidariedade com a força da cultura urbana - (crédito: Reprodução)
A terceira edição do Sesc + Rap arrecadou mais de 11 toneladas de alimentos, que serão distribuídas pelo programa Mesa Brasil a 368 instituições do Distrito Federal. O evento lotou o estacionamento do Sesc Bartolomeu Martins, em Ceilândia, na noite de sábado (30/9), e combinou um misto de solidariedade com a força da cultura urbana.

No palco, o destaque foi o reencontro do público com o cantor Hungria, que voltou a se apresentar em sua cidade natal após 17 anos sem subir aos palcos locais. Além dele, nomes como Puro Suco, DJ Jake, MC Marechal, Lyndon, Isa Marques e Nanah Be animaram milhares de pessoas em um encontro de gerações do rap nacional.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio do DF, José Aparecido Freire, a edição foi um sucesso. “Estamos muito felizes com o resultado do Sesc + Rap. Um sucesso de público e de pessoas em situação de vulnerabilidade que serão beneficiadas com os alimentos arrecadados. Essa é a missão do Sesc-DF: levar bem-estar a quem mais precisa”.

De acordo com o Sesc, o volume de alimentos arrecadados será suficiente para reforçar quase 74 mil refeições de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 03/09/2025 22:22
