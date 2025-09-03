Sesc + Rap em Ceilândia arrecada mais de 11 toneladas de alimentos

Sesc + Rap combinou um misto de solidariedade com a força da cultura urbana - (crédito: Reprodução)

A terceira edição do Sesc + Rap arrecadou mais de 11 toneladas de alimentos, que serão distribuídas pelo programa Mesa Brasil a 368 instituições do Distrito Federal. O evento lotou o estacionamento do Sesc Bartolomeu Martins, em Ceilândia, na noite de sábado (30/9), e combinou um misto de solidariedade com a força da cultura urbana.

No palco, o destaque foi o reencontro do público com o cantor Hungria, que voltou a se apresentar em sua cidade natal após 17 anos sem subir aos palcos locais. Além dele, nomes como Puro Suco, DJ Jake, MC Marechal, Lyndon, Isa Marques e Nanah Be animaram milhares de pessoas em um encontro de gerações do rap nacional.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio do DF, José Aparecido Freire, a edição foi um sucesso. “Estamos muito felizes com o resultado do Sesc + Rap. Um sucesso de público e de pessoas em situação de vulnerabilidade que serão beneficiadas com os alimentos arrecadados. Essa é a missão do Sesc-DF: levar bem-estar a quem mais precisa”.

De acordo com o Sesc, o volume de alimentos arrecadados será suficiente para reforçar quase 74 mil refeições de pessoas em situação de vulnerabilidade.