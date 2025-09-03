InícioCidades DF
Maus tratos

Ex-internos relatam trabalho forçado e maus tratos em clinica no Paranoá

Ex-internos e familiares relatam condições a que internos eram submetidos durante período de estadia na clínica

Incêndio em casa de recuperação de dependentes químicos deixa cinco mortos. O incêndio começou perto das 3h da manhã na área rural do Boqueirão, região do Paranoá. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Incêndio em casa de recuperação de dependentes químicos deixa cinco mortos. O incêndio começou perto das 3h da manhã na área rural do Boqueirão, região do Paranoá. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Internos da Comunidade Terapêutica Liberte-se eram obrigados a seguir uma rotina que contava com hábitos cronometrados e trabalhos realizados dentro da instituição. Ao Correio, familiares e internos relataram que havia castigos físicos e trabalhos de forma obrigatória.

Um ex-interno da Comunidade Terapêutica Liberte-se, que não quis se identificar, detalhou a rotina da instituição. “O café da manhã acontecia às 7h, após a alimentação, acontecia um evento devocional com orações. Após os 30 minutos de intervalo, fazíamos trabalhos na chácara até a hora do almoço”, afirmou. 

Em detalhes, os trabalhos mencionados pelo ex-interno foram definidos como “abusivos” e “degradantes”. Entre os serviços prestados estavam: 

  • Limpeza de chiqueiro

  • Dar banho nos cavalos

  • Escavação de fossa

  • Lavar roupas

  • Limpeza e manutenção da casa onde ficavam

  • Preparo das refeições

G.C.S, de 24 anos, além de ser ex-interno do espaço, também perdeu o irmão, João Pedro da Silva, 25, no incêndio que aconteceu no último domingo (31/08). O jovem também relatou o trabalho forçado, entretanto, adiciona que também poderiam ser utilizados como castigo. “Se a gente não aceitasse realizar o trabalho, eles ligavam para a nossa família e falavam que estávamos regredindo no tratamento”, afirmou. 

Trancafiados

O ex-interno anônimo deu continuidade a seu relato sobre a rotina na instituição falando sobre o almoço. Segundo o homem, que ficou 11 dias internado, após o almoço, os internos foram direcionados para os quartos. “Eles trancavam todo mundo no quarto para o descanso do almoço. Só liberaram a gente para fazer outros serviços”, afirmou. 

Após essas outras tarefas, que seguiam até a noite, os internos também participam de algumas reuniões antes do horário de dormir, por volta das 22h. O ex-interno relatou que ficavam trancados a noite toda. “De 22h às 7h era todo mundo trancado. Alguns eram amarrados às camas para não tentarem escapar”, acrescentou.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 03/09/2025 21:43
