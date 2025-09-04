Clima tranquilo no Solar de Brasília após 2º dia de julgamento de Bolsonaro

O clima permanece tranquilo em frente ao Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, nesta quinta-feira (4/9), após o segundo dia de julgamento de Jair Bolsonaro. Durante a manhã não houve nenhuma movimentação de apoiadores ou opositores ao ex-presidente, que segue em prisão domiciliar na residência.

Bolsonaro e outros sete réus, incluindo aliados próximos, são acusados de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O julgamento iniciado na última terça (2/9), tramita na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), presidida pelo ministro Cristiano Zanin.

O julgamento está programado para ocorrer até o dia 12 de setembro, com sessões agendadas para os dias 9, 10 e 12. Durante o segundo dia, realizado nesta quarta-feira (3/9), a defesa de Bolsonaro argumentou que não há evidências suficientes para sustentar a acusação de tentativa de golpe, destacando a ausência de provas que vinculem diretamente o ex-presidente aos eventos de 8 de janeiro de 2023.

A expectativa é que o julgamento seja concluído até o dia 12 de setembro. A decisão do STF poderá resultar em penas superiores a 40 anos de prisão para os réus, caso as acusações sejam confirmadas.