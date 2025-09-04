Acordo prioriza mulheres em vulnerabilidade no mercado de trabalho

Um novo Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado entre a Secretaria da Mulher e a Justiça Federal do Distrito Federal vai oferecer às mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica prioridade em vagas de emprego e apoio na reinserção no mercado de trabalho. A assinatura do termo foi realizada na sede da Justiça Federal e contou com a presença da vice-governadora Celina Leão.

A chefe do Executivo ressaltou que cada termo de cooperação assinado representa um avanço concreto na vida de muitas mulheres do Distrito Federal. “Esse novo acordo reforça o compromisso do GDF em garantir dignidade, independência e oportunidades reais para quem mais precisa. Estamos fortalecendo uma rede de apoio que transforma histórias e oferece um futuro com mais equidade e justiça", afirmou Celina Leão.

Leia também: Oficinas transformam rotina de mulheres na Penitenciária Feminina do DF

O acordo foi formalizado pela secretária da Mulher, Giselle Ferreira, e pelo juiz federal Márcio Barbosa Maia, diretor do Foro, nesta quarta-feira (3/9). As mulheres atendidas pelos serviços da Secretaria da Mulher terão prioridade em 5% das vagas de contratos de terceirização do órgão.

Para a chefe da pasta, este novo acordo confirma o programa de cooperação em uma política efetiva e consolidada. “Estamos levando mais autonomia, força e dignidade para mulheres em situação de vulnerabilidade", declarou.

De acordo com o termo, as empresas prestadoras de serviços contínuos e terceirizados realizarão processos seletivos com acesso aos cadastros mantidos pelas unidades da Secretaria da Mulher. O sigilo das profissionais contratadas será preservado, garantindo que não haja qualquer forma de discriminação no desempenho de suas funções.

Leia também: Ciclo de palestras sobre proteção à mulher chega a três regiões

Atualmente, cerca de 250 mulheres já atuam no mercado de trabalho por meio de parcerias com a Secretaria da Mulher. Todas são acompanhadas por equipes multidisciplinares, compostas por psicólogos, pedagogos e assistentes sociais.

O ACT prevê que, em contratos de serviços contínuos com pelo menos 25 colaboradores, de 5% a 8% das vagas sejam destinadas a mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. A cota deve ser mantida durante toda a execução do contrato e inclui mulheres trans, travestis, quilombolas, indígenas, refugiadas e outras identificações de gênero feminino.

Segundo Márcio Barbosa Maia, o Poder Judiciário tem a responsabilidade de garantir direitos fundamentais e proteger mulheres em situações de risco. "Este termo de cooperação reforça a importância da atuação integrada entre instituições para garantir respostas mais céleres, eficazes e humanas. A articulação entre justiça e governo é essencial para fortalecer os mecanismos de acolhimento, proteção e emancipação das mulheres em situação de vulnerabilidade", ressaltou o juiz.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular