Homem que agrediu companheira é preso em operação com helicóptero da PM

Helicóptero Fênix 02 sobrevoou área em Sobradinho para capturar suspeito de violência doméstica. Na imagem, viaturas da PM em solo - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem suspeito de agredir a própria companheira foi preso em Sobradinho, após tentar fugir para uma área de mata. A prisão contou com a cooperação entre equipes do 13º Batalhão e do Batalhão de aviação operacional (Bavop), com apoio do helicóptero Fênix 02.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a corporação foi acionada após denúncia de violência doméstica na região da Vila Basevi. Ao agredir a companheira, o suspeito fugiu para uma área de vegetação densa, com o objetivo de dificultar sua localização.

O helicóptero Fênix 02 realizou, nesta quarta-feira (3/9), o sobrevoo na região, utilizando a visão privilegiada para identificar o agressor. Com o apoio das informações do ar, as equipes em solo conseguiram localizar e capturar o homem, que estava escondido na mata.

A vítima, que apresentava ferimentos no rosto causados pelas agressões, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O suspeito foi detido e conduzido à delegacia, onde o flagrante foi registrado.

A ação demonstra a efetividade do trabalho integrado entre as unidades aéreas e terrestres da PMDF no combate à violência doméstica e na proteção de vítimas.





