InícioCidades DF
Violência doméstica

Homem que agrediu companheira é preso em operação com helicóptero da PM

Helicóptero Fênix 02 foi utilizado para localizar suspeito, que fugiu para área de vegetação em Sobradinho. Operação foi realizada nesta quarta (3/9)

Helicóptero Fênix 02 sobrevoou área em Sobradinho para capturar suspeito de violência doméstica. Na imagem, viaturas da PM em solo - (crédito: Divulgação/PMDF)
Helicóptero Fênix 02 sobrevoou área em Sobradinho para capturar suspeito de violência doméstica. Na imagem, viaturas da PM em solo - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem suspeito de agredir a própria companheira foi preso em Sobradinho, após tentar fugir para uma área de mata. A prisão contou com a cooperação entre equipes do 13º Batalhão e do Batalhão de aviação operacional (Bavop), com apoio do helicóptero Fênix 02.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a corporação foi acionada após denúncia de violência doméstica na região da Vila Basevi. Ao agredir a companheira, o suspeito fugiu para uma área de vegetação densa, com o objetivo de dificultar sua localização.

O helicóptero Fênix 02 realizou, nesta quarta-feira (3/9), o sobrevoo na região, utilizando a visão privilegiada para identificar o agressor. Com o apoio das informações do ar, as equipes em solo conseguiram localizar e capturar o homem, que estava escondido na mata.

A vítima, que apresentava ferimentos no rosto causados pelas agressões, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O suspeito foi detido e conduzido à delegacia, onde o flagrante foi registrado.

A ação demonstra a efetividade do trabalho integrado entre as unidades aéreas e terrestres da PMDF no combate à violência doméstica e na proteção de vítimas.

  • Helicóptero Fênix 02 sobrevoou área em Sobradinho para capturar suspeito de violência doméstica. Na imagem, viaturas da PM em solo
    Helicóptero Fênix 02 sobrevoou área em Sobradinho para capturar suspeito de violência doméstica. Na imagem, viaturas da PM em solo Divulgação/PMDF
  • Helicóptero Fênix 02 sobrevoou área em Sobradinho para capturar suspeito de violência doméstica. Na imagem, viaturas da PM em solo
    Helicóptero Fênix 02 sobrevoou área em Sobradinho para capturar suspeito de violência doméstica. Na imagem, viaturas da PM em solo Divulgação/PMDF

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 04/09/2025 10:21
x